Британская полиция сообщила о теракте в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Неизвестный человек с ножом напал на прохожих на улицах Лондона, ранив нескольких человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда. Лондонская полиция охарактеризовала происшествие как теракт.

«Офицеры полиции застрелили человека в Стретеме [южный Лондон. — Прим. ФАН]. По предварительным данным, он напал с ножом на нескольких людей. Обстоятельства выясняются, мы предоставим дальнейшую информацию, как только сможем. Инцидент объявлен террористическим», — говорится в сообщении.

Сведений о погибших и пострадавших от рук нападавшего пока не появлялось. Как сообщает издание Daily Mail, в Стретеме дежурит несколько десятков машин скорой помощи. Часть дороги перекрыта, автобусы перенаправляются. В воздухе кружит полицейский вертолет.