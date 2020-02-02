Кожевникова похвасталась платьем, которое «стоит дороже, чем квартира»

Москва, 2 февраля. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова разочаровала многих поклонников, заявив в своем профиле в соцсети Instagram, что ее платье может «стоить дороже, чем квартира».
В одном из постов Кожевникова написала, что ее платье «продолжает будоражить мелких блогеров».
«Если вместо своей жизни люди выставляют чужие платья, упражняясь в хулительном жанре, то пора задуматься… Ведь каждый делится тем, что у него в избытке! Я же всех люблю и благодарю за внимание», — написала Мария Кожевникова.
Эти слова разбили поклонников на два лагеря. Многие фолловеры указали Кожевниковой, что нужно быть как можно проще, и только тогда люди к тебе потянутся. Также пользователи Сети заметили в словах актрисы хвастовство.
«Зря деньги ухнула на платье из гардинного полотна, лучше бы квартиру купила!» — язвительно написала rumiiaromashkina.
«Причем тут цена? Неприятная особа. Отписываюсь», — категорически заявила spilka1572.
«Натянуть на себя безвкусную тряпку и при этом гордиться этим — нужно быть просто непробиваемым человеком», — написала mregluii.
«Я обратила внимание, что вы, Мария, очень часто кичитесь стоимостью чего-либо, сколько денег перевели на благотворительность и так далее… Это вообще к чему? Была немного другого мнения о вас», — разочарованно указала stolyarchuk.ao.
Мое платье продолжает будоражить мелких блогеров:) Могу ответить только одно. Если вместо своей жизни люди выставляют чужие платья , упражняясь в хулительном жанре, то пора задуматься... Ведь каждый делится тем, что у него в избытке! Я же всех люблю и благодарю за внимание. P.S. Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье» , я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно , которые стоят даже дороже, чем сама квартира :) Поэтому остаётся только порадоваться за Вас ????
Некоторые поклонники поддержали Кожевникову, заметив, что платье, действительно, шикарное.
«Красотка, и платье класс», — восхищенно написала oksanatselueva.
«Машенька, я могу говорить о Вас только в превосходной степени, и это не лесть, Вы красивая женщина,прекрасная и любящая мать и жена! А наряды Ваши всегда Вам к лицу и по фигуре!» — заметила sirotkina627.