Кожевникова похвасталась платьем, которое «стоит дороже, чем квартира»

Москва, 2 февраля. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова разочаровала многих поклонников, заявив в своем профиле в соцсети Instagram, что ее платье может «стоить дороже, чем квартира».

В одном из постов Кожевникова написала, что ее платье «продолжает будоражить мелких блогеров».

«Если вместо своей жизни люди выставляют чужие платья, упражняясь в хулительном жанре, то пора задуматься… Ведь каждый делится тем, что у него в избытке! Я же всех люблю и благодарю за внимание», — написала Мария Кожевникова.

Эти слова разбили поклонников на два лагеря. Многие фолловеры указали Кожевниковой, что нужно быть как можно проще, и только тогда люди к тебе потянутся. Также пользователи Сети заметили в словах актрисы хвастовство.

«Зря деньги ухнула на платье из гардинного полотна, лучше бы квартиру купила!» — язвительно написала rumiiaromashkina.

«Причем тут цена? Неприятная особа. Отписываюсь», — категорически заявила spilka1572.

«Натянуть на себя безвкусную тряпку и при этом гордиться этим — нужно быть просто непробиваемым человеком», — написала mregluii.

«Я обратила внимание, что вы, Мария, очень часто кичитесь стоимостью чего-либо, сколько денег перевели на благотворительность и так далее… Это вообще к чему? Была немного другого мнения о вас», — разочарованно указала stolyarchuk.ao.

Некоторые поклонники поддержали Кожевникову, заметив, что платье, действительно, шикарное.

«Красотка, и платье класс», — восхищенно написала oksanatselueva.