Минздрав Забайкалья ответил на жалобы китайского пациента. События дня. ФАН-ТВ

Минздрав ответил китайскому «пациенту с коронавирусом» Китайский гражданин с подозрением на коронавирус в Забайкалье получает всю необходимую помощь. Так в региональном Минздраве ответили на жалобы пациента, который содержится в краевой больнице Читы. Он регулярно осматривается врачами и помещен в специальный бокс с соблюдением всех санитарных норм. Так это на самом деле или нет, ранее уже заинтересовалось федеральное ведомство. А замминистра здравоохранения России Олег Салагай даже анонсировал проверку в этой инфекционной больнице: действительно ли медики выполняют все нужные условия. Дело в том, что с претензиями сегодня обрушился тот самый китайский пациент: через Интернет он связался с местными журналистами и заявил, что врачи уделяют ему мало внимания, не сообщая результаты анализов. Более того, о своем возможном диагнозе гражданин КНР вообще якобы узнал из новостей. Но здесь смущает и другое: в заголовках СМИ пациент фигурирует как «зараженный коронавирусом», в то время как Минздрав региона говорит о нем как о пациенте лишь с подозрением на болезнь. Не исключено, что дело в банальной путанице, ведь один из подтвержденных случаев китайского вируса в России выявлен как раз в Забайкалье. И не факт, что именно на этот случай наткнулись журналисты. Как бы то ни было, пока эта история до конца не прояснилась.

Кремль объяснил отставку Игнатьева В Кремле сегодня объяснили громкую отставку бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Причиной такого решения стало «некрасивое» поведение чиновника — такой оценкой поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «России 1». Он отметил, что власть должна относиться к людям уважительно, и действия Игнатьева попросту недопустимы. Вообще, указ об отставке чувашского начальника появился еще 29 января, но тогда его уход объяснили «утратой доверия», не раскрыв, что за этим стоит. Ряд экспертов даже посчитали, что кресло под чиновником качалось давно и связано исключительно с его политикой. Хотя большинство людей, конечно, сразу подумали, что дело в последних скандалах (и не прогадали). А все из-за того, что на прошлой неделе в соцсетях видео с участием Игнатьева мгновенно стало вирусным. Глава торжественно вручал новые служебные авто сотрудникам МЧС, но одного из них внезапно заставил подпрыгивать за ключами. Власти Чувашии объяснили это «дружеской шуткой», хотя общественность и многие коллеги сочли такое поведение неуместным. Не говоря уже о том, что до этого Игнатьев стал автором еще одного «прикола», когда в шутку призвал «мочить журналистов» за негативную повестку в СМИ. Как известно, свято место пусто не бывает, и вскоре Чувашию временно возглавил Олег Николаев, который вдобавок ко всему отправил в отставку весь кабмин своего предшественника. Кстати, следующий глава региона определится уже на выборах 13 сентября.