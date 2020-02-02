Володин предложил создать группу для изучения причин убыли населения в пяти регионах РФ

Москва, 2 февраля. Госдума изучит обстоятельства демографической ситуации в пяти регионах России с наибольшей убылью населения. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы предложил создать для этого рабочую группу, в которую войдут представители профильных комитетов парламента, министерств и самих регионов.

«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов», — отметил парламентарий.

По его мнению, улучшить положение в регионах нужно «через повышение качества жизни людей, развитие экономики».

Володин также добавил, что депутаты обсудят эту тему 3 февраля в рамках Совета Госдумы.

По информации Росстата, максимальная убыль населения в 2019 году наблюдалась в Саратовской (19 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.) и Кемеровской (16,5 тыс.) областях. Следом за ними в неутешительном списке идут Алтайский край (15,8 тыс.) и Волгоградская область (15,8 тыс.).

Отметим, что Володин является уроженцем Саратовской области и начинал в регионе свою политическую карьеру. В частности, он занимал посты заместителя главы администрации Саратова, заместителя председателя Саратовской областной думы и вице-губернатора Саратовской области.