Появилось видео смертельного ДТП с легковушкой в Москве

Москва, 2 февраля. Легковой автомобиль Infinity в Москве на бешеной скорости вылетел с дороги и снес несколько деревьев. ДТП произошло на улице Свободы.

На кадрах, которые засняла уличная камера, видно, как машина теряет управление, вылетает с дороги и сшибает несколько деревьев. При этом удар в момент столкновения был настолько сильным, что легковушку буквально разорвало пополам.

Как сообщает Пятый канал, в результате аварии погибли два человека, один госпитализирован. Согласно предварительной информации, владелец машины является злостным нарушителем ПДД. На автомобиль зарегистрировано 45 неоплаченных штрафов на 37 тыс. рублей. Был ли он за рулем в момент ДТП — неизвестно.

Напомним, что накануне серьезная авария с участием легковушки и минивэна произошла на юге Москвы. Дорожно-транспортный инцидент произошел на пересечении улиц Воронежской и генерала Белова. В результате столкновения пострадали несколько человек.