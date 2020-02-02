Корнилов рассказал, как произойдет предсказанный Саакашвили развал Украины на пять частей

Распад на пять самостоятельных государственных образований ожидает Украину, если ее президент Владимир Зеленский не возьмется за ум и не предотвратит грядущий экономический кризис в стране. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, сценарий массового сепаратизма, при котором государство буквально развалится на куски, становится возможным, поскольку такие люди, как мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес, имеют «свои частные армии».

Упомянутые грузино-украинским политиком лица — это люди «второй лиги», которые вряд ли смогут инициировать разрушение украинской государственности, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что намного более серьезная угроза исходит от таких фигур, как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.

«На Украине действительно очень сильны центробежные тенденции, — сказал политолог. — И при следующих «майданах» я не исключаю варианта отпада других, помимо Донбасса и Крыма, регионов. Но связывать вероятность такого сценария исключительно с политикой президента этой страны я бы не стал, поскольку в равной степени это зависит и от тех, кто противостоит Зеленскому. Ведь не будет же он сам себе «майдан» устраивать, верно?»

По словам собеседника ФАН, Саакашвили слишком далеко пошел за примером, обвиняя в потенциальном сепаратизме Труханова и Кернеса, когда совсем рядом находятся такие титаны, как Аваков и Коломойский. Если у кого и есть частные армии, так это у них.

«Первый из них возглавляет не только МВД, но и тех, с кем это ведомство периодически борется. А вообще, если эти двое почувствуют серьезную угрозу своему бизнесу или безопасности, то вполне могут запустить силовой вариант развития событий. Давайте вспомним слова помощника Авакова, когда тот сказал, что если его начальника снимут с должности, то страна зальется кровью. И вспомним также, как Коломойский прорабатывал вариант протестных акций в Днепропетровске, когда его убирали с поста губернатора. Так что угроза сепаратизма существует, но Труханов и Кернес в этой связи играют лишь во «второй лиге», — сказал эксперт.

Корнилов заявил, что видит много вариантов развала страны: в частности, довольно высокая вероятность «отколоться» есть у Галичины.

«На самом деле, это решило бы много проблем всей остальной Украины, — считает политолог. — Но помимо этого мы вполне можем увидеть независимые Закарпатье, Буковину, Слободщину и Днепропетровщину, ставшую стараниями Коломойского довольно обособленной. А уж вольный город Одесса… Вспомните «пикейных жилетов» из романа «Золотой теленок» — они мечтали об этом уже очень давно».

Фактический же демарш Саакашвили против лидера страны может показаться странным, ведь во время президентской кампании в 2019 году бывший губернатор Одессы активно выступал в поддержку Зеленского. По мнению Корнилова, ничего удивительного в этом нет.

«Саакашвили работал против Порошенко, потому что был на него сильно обижен, — объяснил собеседник ФАН. — Но позже он действительно рассчитывал «вмонтироваться» в новую власть при Зеленском. Однако им только попользовались и этим ограничились, поскольку понятно, что Саакашвили полезен исключительно как разрушитель. Созидатель же из экс-президента Грузии никакой, что он неоднократно и доказывал, занимая высокие посты».

По мнению политолога, теперь роль «Мишико» (прозвище Саакашвили на его новой родине) в украинской политике сводится исключительно к тому, чтобы кого-нибудь «убрать» или опорочить. Больше он ни на что не годится.