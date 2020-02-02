Сирия, 2 февраля. Четверо детей подорвались в Хомсе на мине, оставленной боевиками. В Алеппо джихадисты контратакуют позиции армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают наносить удары по опорным пунктам боевиков в Алеппо и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за нападение на позиции сирийской армии в Дамаске и за убийство одного военнослужащего.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, перезаняли два поселка на юге Алеппо.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» выпустили заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Амак». Как сообщают сами джихадисты, им удалось совершить вылазку в Дамаске и застрелить члена Сирийской арабской армии (САА). Официальные СМИ пока не подтверждают заявления боевиков о нападении и не выпускали информации о потерях в рядах правительственных сил.

Провинция Алеппо

В районе поселка Шейх-Али к западу от города Алеппо ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикалов и сбросили бомбы на линии обороны джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Step News, точечные удары по укрепления боевиков также были нанесены в окрестностях поселков Аль-Камари и Баркус.

По данным государственного новостного агентства SANA, в Алеппо пострадали два журналиста. Как сообщает источник, операторы Ибрахим Кахиль и Сухайб аль-Мисри, сотрудники иранских новостных телеканалов «Аль-Алям» и «Аль-Каусар» были ранены во время съемок сюжета о ходе операции на юго-западе провинции при обстреле со стороны джихадистов.

Приближенные к боевикам оппозиции медиаресурсы распространяют сообщение о том, что в районы пригородов Алеппо стекаются подкрепления джихадистов и им удалось перезанять поселения Малия и Раус аль-Азам, которые находились под контролем иранского ополчения и правительственной армии.

Провинция Хомс

В поселке Ар-Растан четверо детей подорвались на мине, оставшейся после боевиков джихадистских бандгруппировок, как передает информагентство Halab Today. Взрывной снаряд находился в сельскохозяйственных угодьях, где играли дети. Вероятно, что во время игры они могли случайно задеть снаряд. Все четверо с осколочными ранениями доставлены в госпиталь в городе Хомс.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по путям снабжения боевиков в районе автомагистралей М-5 и М-4 на юге Идлиба, а также в окрестностях поселения Арбейн, Ариха, Мастум, Тафтаназ и в окрестностях Серакиб и в особенности по периметру здания бывшего кирпичного завода поблизости от города. В настоящее время здание используется джихадистами как опорный пункт, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

По данным источника за последние сутки, в ходе боевых действий сирийские военнослужащих поднесли потери в размере 56 человек, включая членов союзных отряды, со стороны джихадисты потери оставили 42 человека убитыми. Количество раненых и пострадавших пока неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.