Главные новости 2 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 2 февраля.

При сохранении нынешней политики украинской власти страну ждет распад на пять государств. Саакашвили считает, что Украина превратится в пять государств.

Олег Морозов прокомментировал встречу Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, которая состоялась в субботу. Морозов прокомментировал переговоры Лукашенко и Помпео.

Пассажир умер на борту самолета, который следовал из Челябинска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа». Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва.

Чуть больше 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль погибла группа советских туристов из девяти человек. Как погибла туристическая группа Игоря Дятлова.

Петра Чернышева в очередной раз обвинили в изменах Анастасии Заворотнюк. Пользователи Сети обвинили мужа Заворотнюк в изменах

ЧП произошло сегодня утром в самом центре Петербурга — на набережной реки Фонтанки, 56А загорелся один из этажей бизнес-центра «Лениздат». В Петербурге горит центр «Лениздат». ФАН-ТВ.

Под тяжестью снега обрушилась кровля пристройки одного из новосибирских кафе, погиб один человек, пострадали четверо. Пристройка кафе обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске.

Боевики «Ансар ат-Таухид» отбили атаку сирийских правительственных войск на фронте Тавиль аль-Халиб в Идлибе, протурецкие силы ударили по позициям радикальных курдских группировок в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 2 февраля 07.00: Боевики отбили атаку САА на фронте в Идлибе, протурецкие силы ударили по позициям курдов в Хасаке.

«Красивые даты» февраля лучше использовать для проведения медицинских операций, чем для бракосочетания. Астролог Богданов объяснил бесполезность «красивых дат» февраля для бракосочетания.

Перемены в отношениях Украины и РФ возможны лишь в том случае, если они произойдут в Киеве, заявил политолог Неменский. Политолог Неменский назвал условия, при которых наладятся отношения между РФ и Украиной.