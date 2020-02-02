Крупнейшие банки России снизили ставки рублевых вкладов

Москва, 2 февраля. Пять из десяти крупнейших российских банков за последнюю неделю снизили ставки рублевых вкладов.

Так, Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта, в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% (в зависимости от суммы и срока вложений). В этот же день «Россельхозбанк» снизил ставки по депозиту на 0,1-0,45 п. п., в рознице максимальный процент снизился с 6,4 до 6% годовых. ВТБ уменьшил ставки на 0,05–0,2 п.п. до 4,55%, но при этом номинальные ставки 5,41-5,68% оставил без изменений.

Как отмечает газета «Ведомости», некоторые банки, не вошедшие в топ-10, например, «Абсолют банк» и «Зенит» сообщили, что собираются снова снизить депозиты в начале февраля.

По мнению банковских аналитиков, такие действия связаны с ожиданиями финансовых организаций очередного понижения ставки Центробанком РФ. Последний раз это произошло 25 декабря. Тогда регулятор снизил ключевую ставку на 25 п.п. (с 6,5% до 6,25% годовых). Такое решение было принято в связи с продолжением смягчения денежно-кредитной политики и заметным замедлением инфляции. Однако в дальнейшем ЦБ не исключал, что может вернуться к вопросу о ставке в первой половине 2020 года.