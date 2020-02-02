«Российская газета» назвала пять главных ошибок при замене масла в машине

Москва, 2 февраля. Известное издание «Российская газета» пообщалось с автоэкспертами и составило список пяти самых главных ошибок, которые допускают водители при замене масла.

Первая из них касается частоты данной процедуры. Производители обычно советуют менять масло при пробеге от 10 тыс. до 20 тыс. км. Однако такие рекомендации обычно даются при идеальных условиях. В реальности же (при эксплуатации в пробках или перевозке грузов) нагрузка на автомобиль усиливается, поэтому менять масло нужно уже при половине указанного лимита. Например, если производитель советует менять на 15 тыс. км, то лучше сделать это на 8 тыс. км.

Вторая и третья ошибки — это перелив и недолив масла. В первом случае от избыточного давления страдают сальники и прокладки, свечи могут замаслиться и выйти из строя, а расход топлива — увеличиться. Во втором — в двигателе могут образоваться воздушные пробки, блокирующие масляные протоки, а это чревато заклиниванием поршней и быстрым износом целого ряда деталей.

Четвертая ошибка — это постоянный долив масла вместо его замены. Новое масло в этом случае смешивается со старым, в результате чего общее качество теряется. Это может вызвать образование задиров, нагаров и другие проблемы.

Пятая ошибка — смешивание несмешиваемого. Не стоит также смешивать моторные продукты и трансмиссионные масла или добавлять в двигатель легкового автомобиля масло, предназначенное для грузовика.