Первая неделя февраля принесет в Москву похолодание

Москва, 2 февраля. Синоптики прогнозируют похолодание в столице в первую неделю февраля. Об этом сообщила сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, сейчас температура выше нуля, из-за циклона наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также понижение атмосферного давления.

«В последующие два дня, в большей степени в понедельник, 3 февраля, будет сохраняться теплая погода», — сообщила метеоролог, передает Kp.ru.

Однако, уже во вторник, 4 февраля, погода существенно изменится. Холодный атмосферный фронт придет в столицу, что способствует понижению температуры. В этот день столбик термометра опустится до минус трех — минус пяти градусов, при этом отрицательные значения будут держаться в том числе в дневное время.

«В некоторые дни возможны морозы до минус 10 — минус 13 градусов по Цельсию», — рассказала Позднякова.

Пик похолодания придется на конец рабочей недели, после чего вновь начнется потепление.

«Впервые за этот сезон аномалии температуры будут приближаться к нулю градусов», — добавила синоптик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о активном понижении атмосферного давления в столице и Московской области. По данным погодного центра «Фобос», показатели атмосферного давления составят 726 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.