Анкара, 2 февраля. Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение о предоставлении Анкарой 50 миллионов долларов для нужд украинской армии.

«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения», — сообщил Андрей Сибига.

По его словам, в предыдущие годы были заключены аналогичные сделки. В интервью агентству «Укринформ» посол рассказал, что будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества. Кроме того, как заявил Андрей Сибига, будут заключены соглашения о взаимодействии между службами по чрезвычайным ситуациям.

Посол Украины в Турции отметил, что планируется подписание документа «о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран».

Многие эксперты неоднократно говорили, что украинская армия не только технически устарела, но в ней царит и пьянство,и разброд, и хаос. Как ранее сказал украинский политик Алексей Журавко, не «злой сепаратист», а «зеленый змей» в настоящие дни является главным врагом украинских солдат.