Решительные действия Багдада выгонят военных США из Ирака

Новый премьер-министр Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи, которого президент страны Бархам Салех назначил на должность 1 февраля, во время своего первого выступления перед народом заявил, что не позволит превратить Ирак в площадку для сведения счетов или разборок между другими государствами.

Сам Мухаммад Тауфик Аляуи сейчас занимается формированием нового правительства Ирака, которое, судя по недавним заявлениям, будет нацелено на достижение суверенитета этого ближневосточного государства.

Новый ракетный удар по американскому посольству

Напомним, что 26 января произошло еще один ракетный удар по территории американского посольства в столице Ирака. Власти этой страны выступили с заявлениями о недопустимости подобных действий и пообещали найти виновных.

В то же время, в Вашингтоне приняли решение эвакуировать своих сотрудников из Багдада. Согласно позиции Госдепартамента Соединенных Штатов, сейчас для американских дипломатов представляют основную угрозу уже «поддерживаемые Ираком группировки», которые выступают с откровенными антиамериканскими настроениями. Как считают власти Ирака, ситуация с конфликтом между Ираном и США негативно отражается на репутации их страны.

Напряженность между США и Ираном

Обстановка на Ближнем Востоке серьезно накалилась в начале января 2020 года, когда США по приказу президента Дональда Трампа убили в аэропорту Багдада командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Тогда Тегеран пообещал отомстить за это преступление.

8 января иранские силы нанесли ракетный удар по американским базам, расположенным в Ираке. По сообщению Тегерана, в результате погибли 80 американцев, еще 200 пострадали. Сами США поначалу отрицали факт гибели солдат, хотя журналисты смогли обнаружить соответствующие доказательства. Позже в Вашингтоне признали наличие пострадавших в лице 11 военных, но потом число увеличилось до более 30 солдат.

Реакция Багдада

Сам же Ирак довольно жестко отреагировал на провокационные действия Вашингтона в регионе. Многие политики страны выступали с явными антиамериканскими лозунгами. То же наблюдалось и среди обычных жителей.

«Ирак выступал довольно жестко против США. В настоящее время в Ираке одна из влиятельнейших и больших социальных групп – это шииты. А это не просто мусульмане, это люди, которые связанные культурно и религиозно с Ираном. Поэтому убийство иранского высокопоставленного генерала на территории Ирака стало оскорблением этих людей», - отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Интересы Ирака

Изначально иракское правительство занимало довольно жесткую антиамериканскую позицию, но после ответного удара Ирана по американским базам в Ираке, Багдад понял, что Вашингтон решил устроить конфликт на их территории. Однако в данном случае выступать исключительно против одной стороны этого разворачивающегося при подпитке из США конфликта было бы не эффективно. Поэтому новой премьер-министр Ирака решил пойти по пути равноудаления от обеих сторон конфликта, призывая все страны прекратить провокации на их земле.

«Сейчас звучит такая риторика, что Ирак занимает нейтральную позицию, говоря, что есть интересы их страны. Багдад больше выступает за национальные интересы. И новый премьер-министр своим первым заявлениям продемонстрировал корректировку позиции властей по ирано-американскому конфликту на их земле. Ираку не нужны конфликты на своей территории, что вполне справедливо. Позиция властей Ирака такая, что он не должен быть полем битвы между Ираном и Соединенными Штатами», - замечает Перенджиев.

Гибридные конфликты США на территории других стран

Не секрет, что американские власти сознательно разворачивают конфликты в отдаленных регионах, чтобы продвигать свои интересы и зарабатывать на военных действиях. В пример можно привести Сирию, где США поддерживают ряд террористических группировок, а также с их помощью обеспечивают контроль над нефтью, для ее последующей продажи.

В вопросе отношений Ирана и США, Вашингтон решил устроить противостояние на территории Ирака, сделав его своеобразной площадкой конфликта. По мнению эксперта, подобная практика недопустима в современном мире и ее требуется прекращать.

«Ничего подобного не должно быть. Это очень нехороший прецедент со стороны США. Такую практику необходимо прекращать, чтобы этих вещей не происходило в дальнейшем. Это ненормальная практика, которая должна пресекаться всеми странами. Ведь необходимо отметить, что международное сообщество, в том числе и Лига арабских государства (ЛАГ) никак не высказались разворачивающихся событий в Ираке», - считает эксперт.

Убийство Сулеймани — международное преступление США

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. По заявлениям США, Сулеймани якобы готовил какие-то провокации и атаки на американские силы. Это событие в очередной раз доказало агрессивную политику Вашингтона, который без какого-то суда и наличия доказательств считает себя вправе убивать высокопоставленных военных других государств.

Кроме того, этим поступком США наплевали на интересы якобы своих союзников, которых на самом деле Вашингтон считает «сателлитами», не имеющих собственного мнения.

«США проигнорировали суверенитет Ирака этим убийством. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал неуважение к той стране, где находятся американские военные, наплевав на интересы «союзника». Соединенные Штаты до сих пор считают Ирак своей оккупированной территорией, которая должна подчиняться именно им», - говорит Перенджиев.

Вывод американских войск из Ирака

Парламент Ирака принял резолюцию о необходимости вывода иностранных войск из страны спустя несколько дней после убийства США иранского генерала. Однако в Вашингтоне довольно прохладно отреагировали на явный призыв к их солдатам покинуть регион.

Тут следует отметить, что сейчас на территории Ирака находится около 5 тысяч солдат США. Американские силы находятся в этой стране после свержения бывшего президента Ирака Саддама Хусейна в 2003 году и якобы призваны заниматься урегулировать конфликтов. В реальности же, как показывает практика, войска США лишь создают напряженность в регионе.

Выводить американский контингент после принятой парламентом Ирака резолюции в США не спешат. Американцы начали придумывать самые нелепые требования, условия и даже угрозы.

По словам президента США Дональда Трампа, американские войска могут рассмотреть возможность ухода из Ирака, лишь когда Багдад заплатит Вашингтону за построенную на их земле авиабазу. В Ираке же считают это требование нелепым.

Фактически, сейчас нахождение американцев на территории Ирака, после заявлений правительства против этого, можно и следует рассматривать как оккупацию, согласно международному праву.

Чтобы добить действительно ухода военных США из Ирака, необходимы не просто политические заявления, уверен Перенджиев.

«Ожидать, что американцы сами выведут войска в такой ситуации, не стоит. Особенно, если Ирак не будет предпринимать довольно-таки серьезных действий в отношении баз США. Помочь этого добиться может, например, организация протестного движения против пребывания американцев на их территории. Важно заручиться международной поддержкой, формировать общественное мнение. Также нужно использовать площадку ООН и другие международные организации. Вопрос тут в активности позиции. Важно не просто заявление, а давление на США, создание ограничений, включая блокирование их баз. США так просто не покинут Ирак. Они это сделают лишь тогда, когда поймут, что ситуация складывается весьма невыгодная и рискованная для них», — заключает политолог.

Антиамериканские настроения на Ближнем Востоке

Политика США на Ближнем Востоке все сильнее вызывает негативную реакцию не только среди политиков этого региона, но и местного населения. Демонстративное нарушение норм международного права и интересов других государств воспринимается крайне негативно простыми жителями. Также важно отметить и рост активности антиамериканских группировок, из-за чего нельзя исключать возможность очередных атак на позиции США в регионе.

Что же касается присутствия США в странах Ближнего Востока, то как уже ранее говорилось, власти Ирака выступают за то, чтобы американцы покинули их земли. К этой позиции присоединились и официальные сирийские власти, которые также обратили внимание на незаконное присутствие военных США в их стране.