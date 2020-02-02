Пушков призвал не ждать потепления между Россией и Британией после Brexit

Москва, 2 февраля. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что улучшения отношений между РФ и Великобританией после Brexit ждать не стоит.

«Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США», — пишет он в Twitter.

Сенатор напомнил, что британцы последовательно проводят политику, направленную против Москвы. Именно они были соавторами недавней антироссийской резолюции в ПАСЕ.

А вот сенатор Константин Косачев придерживается иного мнения. Он не исключает возможности потепления после окончательного «развода» Великобритании с Евросоюзом. Парламентарий признал, что на сегодняшний день отношения между Москвой и Лондоном находятся «на одной из самых низших точек в истории», однако при этом обратил внимание, что России гораздо проще выстраивать отношения с государствами, которые руководствуются собственными, а не коллективными или американскими интересами.

Напомним, что 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Страна была членом ЕС на протяжении 47 лет, однако в 2016 году по инициативе бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона был проведен референдум, на котором с небольшим перевесом (52% голосов против 48%) победили сторонники Brexit. Еще четыре года британцам потребовалось, чтобы согласовать условия выхода из ЕС. Отметим, страна покинет Европейский союз не сразу. Следующие 11 месяцев будет действовать переходный период, в течение которого Соединенное Королевство и другие страны ЕС будут жить по прежним правилам, словно никакого Brexit не было. За это время будут подготовлены соглашения, которые определят порядок дальнейшего взаимодействия Лондона с Брюсселем.