Красноперов уверен, что первый полет Ту-160М доказывает высокий технический задел России

Летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что Россия способна производить не только самые современные истребители, но и ракетоносцы.

Ранее пресс-служба компании «Туполев» сообщила, что на аэродроме КАЗ имени Горбунова совершил свой первый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Во время испытательного полета самолетом управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

Сам же полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты. При проведении модернизационных работ Ту-160М получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Сообщается, что полет прошел в штатном режиме, притом что летчики выполнили необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.

Комментируя первый полет модернизированного ракетоносца, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что новый Ту-160 только внешне похож на своего прародителя, внутри у него современное электронное оборудование.

«Новый Ту-160М разительно отличается от классического советского ракетоносца, потому что во времена СССР еще не было всех этих новшеств, а сейчас появились новые средства электронного противодействия, средства связи, РЛС и остальное. И это правильно, что в России занимаются модернизацией самолета с таким удачным планером, наука не должна стоять на месте. Я так понял, что со временем конструкторы намерены заменить ему еще и двигатели, хотя они и сейчас очень хорошие. Они позволяют летать на большой скорости на значительные расстояния, например, в Америку и обратно. При этом самолет способен прорывать оборону противника», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, установка нового бортового оборудования позволит разгрузить экипажи в дальних полетах.

«Сотрудники «Туполева» прикрутили новую систему навигации, а это самое важное в управлении самолетом. Это же стратегическая авиация, в ней главное — найти цель, выйти на нее в заданное время и нанести удар. А советское навигационное оборудование уже явно устарело. Так что сегодняшний день — очень значимый для ВКС и ядерной триады России, он доказывает, что мы не только в истребителях разбираемся, но и в дальней авиации наводим порядок, держим приоритет по отношению к нашим «союзникам», — заключил Красноперов.

Напомним, Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе.