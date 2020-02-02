Резник и Вишневский продолжают тормозить принятие проекта по реконструкции СКК

Санкт-Петербург, 2 февраля. Согласованный митинг в защиту спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» прошел на углу проспекта Гагарина и Бассейной улицы в Санкт-Петербурге 2 февраля. Оппозиционеры выступают в защиту аварийного здания, даже несмотря на обрушение конструкций во время демонтажа крыши.

Как сообщает корреспондент «Невских новостей», акция собрала несколько сотен участников. При этом организаторы мероприятия называли разные цифры касательно посещаемости митинга, в частности звучали мнения о 300, 500 и даже 1000 присутствующих.

Произошедшее накануне обрушение конструкций не остановило активистов, которые продолжают выступать против сноса здания СКК, признанного аварийным.

На сцене выступили скандально известные политики, депутаты городского Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский. Оппозиционеры в региональном парламенте всеми силами пытаются затормозить процесс принятия проекта по реконструкции.

Напомним, обрушение конструкций СКК «Петербургский» произошло 31 января при проведении демонтажа крыши здания, в результате чего погиб один рабочий. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает причины и обстоятельства инцидента.