«Зенит» решил не отдавать Дзюбу «Тоттенхэму»



Санкт-Петербург, 2 февраля. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется в петербургском клубе и не перейдет в «Тоттенхэм Хотспур» . Такое решение приняло руководство сине-бело-голубых.

Наставник «шпор» Жозе Моуриньо интересовался Дзюбой и хотел усилить им позицию Гарри Кейна, получившего серьезную травму. Причем лондонцы были готовы как выкупить, так и арендовать форварда, но «Зенит» эту идею не поддержал.

Как уточняет «Чемпионат», трансфер в зимнее окно переходов не состоится, во-первых, из-за нежелания питерской команды расставаться с Дзюбой, а во-вторых, из-за предварительной договоренности Артема продлить контракт с «Зенитом».

Напомним, цвета петербургского ФК Дзюба защищает с 2015 года, до этого он успел поиграть в составе тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Ростова» и ФК «Томь».

Ранее портал «Ридус» сообщал о возможном переходе в клуб «Сочи» другого футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Правда, в данном случае от этого отказался сам спортсмен. После этого руководство «Зенита» перевело его в резерв. Накануне также появились сообщения, что Кокорин может перейти в «Локомотив». Окончательное решение о судьбе скандального форварда