Иерусалим, 2 февраля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил создать вакцину от китайского коронавируса и открыть завод по ее производству.

Соответствующее поручение Нетаньяху дал Институту биологических исследований и министерству здравоохранения страны. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

«Я поручил Институту биологических исследований и Минздраву действовать максимально быстро, чтобы создать вакцину против коронавируса и открыть в Израиле завод по изготовлению этой вакцины», — заявил премьер-министр Израиля на специальном заседании.

Отметим, в нем приняли участие министры здравоохранения, финансов, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, транспорта.

Нетаньяху заявил, что «будут приложены все усилия для защиты граждан Израиля» от коронавируса. Он напомнил, что Израиль закрыл воздушные, сухопутные и морские границы на въезд из Китая.

«Если мы найдем зараженных израильтян, мы изолируем их и будем работать с ними», — пояснил он.

В конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань. Почти 15 тысяч человек заболели, около 300 инфицированных скончались. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса.

По информации, опубликованной на официальном сайте кабинета министров, Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил самолетам ВКС эвакуировать россиян из Китая.