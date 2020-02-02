Несколько журналистов пострадали в сирийском Алеппо

Дамаск, 2 февраля. Несколько журналистов получили ранения в окрестностях сирийского города Алеппо при освещении наступления сирийской правительственной армии на позиции боевиков. Об этом в воскресенье сообщило государственное телевидение Сирии.

«Ранены несколько журналистов во время освещения ими продвижения правительственной армии в районе аль-Караси в окрестностях Алеппо», — говорится в сообщении.

При этом сирийское ТВ не уточняет национальность пострадавших, их состояние и обстоятельства ранения. Отметим, что это уже не первый случай, когда представители прессы получают травмы в Сирии.

29 января корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни серьезно пострадала в сирийском городе Маарет ан-Нуман (провинция Идлиб). Девушка готовила репортаж о складах с оружием, которые боевики бросили при отступлении. Во время проведения съемок один из снарядов взорвался. Журналистка сразу же была госпитализирована в городе Хан-Шейхун, после чего ее доставили в больницу Хамы, а оттуда — в петербургскую клинику при Военно-медицинской академии. Реактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министра обороны РФ Сергея Шойгу за помощь в спасении Шабруни.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.