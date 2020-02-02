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Появились фото с места ДТП с тремя жертвами в Ульяновской области

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Появились фото с места ДТП с тремя жертвами в Ульяновской области

Ульяновск, 2 февраля. Страшное ДТП с участием кроссовера Datsun и пассажирского автобуса произошло на 172-м километре трассы Р-178 в Майнском районе Ульяновской области, есть жертвы. Кадры с места аварии появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Автомобиль, в салоне которого находилась семья из трех человек, в том числе 12-летний ребенок, столкнулся лоб в лоб с автобусом с девятью пассажирами. Все члены семьи, находившиеся в кроссовере, получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Появились фото с места ДТП с тремя жертвами в Ульяновской области

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.

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