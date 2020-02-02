Авиагруппа Минобороны для эвакуации россиян из КНР собрана в Восточном военном округе

Москва, 2 февраля. Авиагруппа для эвакуации граждан РФ из КНР собрана и дислоцируется на аэродроме в Восточном военном округе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», — сообщает Минобороны.

Создать группировку для вывоза россиян из Китая, где бушует эпидемия коронавируса нового типа, поручил президент России Владимир Путин. По указанию министра обороны Сергея Шойгу в операции будут участвовать пять самолетов Военно-космических сил РФ.

Напомним, о вспышке ранее неизвестного коронавируса китайские власти сообщили в конце декабря. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй. Руководство КНР было вынуждено ввести карантин на территории региона, чтобы остановить распространение эпидемии. По последним данным жертвами коронавируса нового типа стали более 300 человек, еще свыше 11 тысяч остаются зараженными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации на территории приграничных с Китаем районов Приморского края. На границе открываются изоляционные пункты для временного содержания иностранцев с видом на жительство, прибывающих из КНР.