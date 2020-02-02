Оля Мисик готова выгнать отца из квартиры ради интервью иностранным СМИ

Москва, 2 января. Ставшая недавно совершеннолетней Оля «Конституция» Мисик, которая прославилась тем, что зачитывала полицейским основной закон страны во время летних протестов, имеет серьезные проблемы дома из-за своей политической активности.

Мать девушки восторгается дочерью, а вот отец не разделяет ее порывов. Во время визита журналистов «Радио Свободы» (признано иностранным агентом в РФ) в квартиру Мисика, глава семейства попросил у съемочной группы предъявить удостоверение, за что сразу же подвергся критике со стороны дочери. Оля поинтересовалась у отца, является ли он полицейским, чтобы требовать документы, на что тот ответил: «Я — хозяин квартиры». Тогда его дочь предложила ему покинуть эту самую квартиру, чтобы ей никто не мешал общаться с иностранной прессой.

Впоследствии Мисик жаловалась, что отец «любит президента больше, чем ее», и утверждала, что еще в 13 лет хотела жить отдельно вместе с матерью. Как сообщает Nation News, за политическими протестами стоит обычное подростковое желание «насолить» родителю. Оле посоветовали брать пример со сверстников и сосредоточиться на образовании, а не на митингах.