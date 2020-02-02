Провокации сирийских наемников ПНС ставят под угрозу мирные процессы в Ливии

Более 70 сирийских наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС), переправленных Турцией на территорию Ливии, были уничтожены или получили ранения в ходе их попыток совершить нападение на военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные штаба операции «Аль-Карама» сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

В интервью Федеральному агентству новостей вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что ПНС окончательно себя дискредитировало и доказало свою недоговороспособность, а Турция попросту демонстрирует свои имперские амбиции, подогревая внутриливийский конфликт извне.

Кроме того, в ЛНА подчеркнули, что ликвидированные наемники пытались устроить провокации и сорвать режим прекращения огня, но ливийские военные были вынуждены пресечь эти действия. Сообщается также о нескольких десятках раненых джихадистов из сирийского Идлиба, привезенных Анкарой в Ливию для защиты марионеточного триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Примечательно, что медицинскую помощь раненым наемникам ПНС, переправленным в клиники в районах Абу-Слим и Гут-эш-Шааль ливийской столицы, оказывали турецкие и украинские медработники. Часть боевиков попала в ожоговый центр Триполи.

По словам эксперта по геополитике Владимира Анохина, в настоящее время турецкие власти намеренно пытаются дестабилизировать ситуацию в Ливии, чтобы решать собственные геополитические задачи в регионе. Он добавил, что Турция вполне может спровоцировать еще один очаг нестабильности на севере Африканского континента, если это будет способствовать ее интересам.

«Позиция Турции совершенно ясна. Анкару сейчас волнует реализация идеи возрождения Османской империи, и подобные действия (эскалация конфликта в Ливии. — Прим. ФАН) вписываются в логику их философии. Турция пытается доказать, что является непоследним игроком на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Если посмотреть на последовательные действия турецкого руководства, то становится очевидно, что Турция имеет серьезные планы по дестабилизации ситуации в этих регионах. Я не удивлюсь, если подобные действия турки развернут где-нибудь в Египте», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, Анохин обратил внимание на подозрительное молчание Запада по поводу очевидных грубейших нарушений со стороны Турции, которая провоцирует продолжение кровопролития в Ливии, поставляя сирийских наемников Триполи, а также снабжает бандформирования Сарраджа вооружениями и боевой техникой, нарушая эмбарго ООН. По его мнению, между Анкарой, США и рядом стран Евросоюза может существовать негласная договоренность.

«Европа и Соединенные Штаты при этом довольно снисходительно реагируют на дестабилизирующую деятельность Турции. Я подозреваю, что имеет место какое-то соглашение, какой-то сговор между Турцией, которая преследует свои имперские амбиции, и западными государствами. На этом фоне инициатива Великобритании, предлагающей свои миротворческие силы в Ливии, я считаю, является верхом маразма. Страна, которая устроила разгром государственности [в Ливии], предлагает введение военного контингента — это все равно что костер заливать бензином», — констатировал эксперт по геополитике.

В заключение Владимир Анохин отметил, насколько сильно отличаются силы Халифы Хафтара от незаконных вооруженных группировок Файеза Сарраджа, которые творят беспредел и отказываются соблюдать какие-либо договоренности. Собеседник напомнил, что переброшенные Турцией террористы из Сирии уже на себе ощутили, чем для них обернутся любые провокации и попытки сорвать режим прекращения огня, введенный еще 12 января.

«Самое главное — подобные потери в рядах сирийских наемников говорят о серьезной подготовке ливийской армии. Период разброда, шатания и хождения в лакированных туфлях закончился. Сейчас ЛНА — это серьезная боеспособная единица, и террористы ИГИЛ1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) уже это чувствуют на своей шкуре. Когда под флагом так называемого Правительства национального согласия собрался разнообразный бандитский сброд, то это стало причиной окончательной утраты им того подобия государственности, которую Триполи пытался изображать. В то же время последовательные действия Ливийской национальной армии лишь укрепляют авторитет Халифы Хафтара. Через некоторое время в приличном международном сообществе будет четкое понимание, с кем вести переговоры и кого поддерживать для стабилизации ситуации в Ливии», — выразил уверенность эксперт.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, как сирийские наемники ПНС Ливии издеваются над мирными жителями Триполи, грабят и похищают людей ради выкупа. Джихадисты, прибывшие на ливийскую территорию, пользуясь безнаказанностью, творят полный беспредел с молчаливого одобрения оккупационного триполитанского режима, но некоторые из них уже дезертировали и сбежали в Европу в связи с финансовыми трудностями «правительства» Сарраджа из-за приостановки нефтедобычи в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.