Онтиков считает маловероятным ввод ВС Алжира на территорию Ливии для мониторинга перемирия

Алжир ведет переговоры со странами-участниками Африканского союза о вводе на территорию Ливии военного контингента в целях мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщалось в официальном аккаунте издания Lybia24.

الجزائر تقترح إرسال قوة عسكرية أفريقية لمراقبة الهدنة في ليبيا - https://t.co/Y6qHNtig1L pic.twitter.com/2GxC3G5sKN — Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) February 2, 2020

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что обсуждать подобные инициативы не запрещено, главное — учитывать мнение самих ливийцев по этому поводу.

«Предложения от Союза не должны идти вразрез с принципами независимости и суверенитета Ливии. Но я пока сомневаюсь в том, что из этого (инициативы Алжира — Прим. ФАН) что-то выйдет, посмотрим. Сейчас все в той или иной степени пытаются выработать некий механизм наблюдения за режимом прекращения огня, но пока, к сожалению, все это упирается в не совсем конструктивную роль Турции, которая продолжает поставки оружия и боевиков (на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — Прим. ФАН). В Берлине приняли один документ, а в итоге он не выполняется даже участниками конференции», — утверждает Онтиков.

Речь идет о заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам международной конференции по Ливии в Берлине. Меркель сообщила журналистам о том, что страны-участники мероприятия обязались никоим образом не поддерживать какую-либо из сторон ливийского конфликта, чем буквально несколько дней спустя пренебрегла Анкара, отправив партию сирийских боевиков в Триполи.

Турция в войне за Ливию борется не за свободу ливийского народа — стабилизация ситуации на Ближнем Востоке у соседей по морю угрожает политике доминирования со стороны Анкары в регионе. Но у Реджепа Тайипа Эрдогана не остается иного выхода, кроме как изображать из себя миротворца, препятствуя мирному урегулированию конфликта. Президент Турции действует чужими руками, привлекая боевиков из Идлиба — Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о сражающихся на стороне ПНС 2900 сирийских боевиков, в то время как еще 1800 наемников тренируются на базе турецких лагерей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о вербовке боевиков из Сирии в Африне в районе проведения операции «Щит Евфрата» и северо-востоке Сирии. Потенциальным наемникам обещали ежемесячные выплаты по две тысячи долларов США. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Более подробную информацию о вмешательстве официальной Анкары во внутренние дела Ливии читайте в материалах расследования ФАН.