Донецк, 2 февраля. Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о скептическом отношении к намерениям украинской стороны согласовать в рамках переговоров по Донбассу аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Никонорова напомнила о словах помощника президента Украины Андрея Ермака, который ранее сказал о намерениях Киева «переписать Минские соглашения».

Глава МИД ДНР подчеркнула, что в республике не имеют ничего против «иллюзий господина Ермака по поводу того, что Украина успеет согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса до октября».

«Однако нам сложно представить, как это удастся украинским представителям, поскольку сейчас Киев даже не предпринял ни одной попытки начать работу над интеграцией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а это, по сути, начальный этап той работы, которую необходимо осуществить, прежде чем говорить о внеочередных выборах», — заявила Никонорова.

Ранее Наталья Никонорова заметила, что Киев не сможет вовремя выполнить предусмотренные Минскими соглашениями условия для проведения местных выборов в Донбассе в 2020 году.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но Киев регулярно их нарушает.