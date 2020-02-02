Гаспарян заявил, что проводить «креативную декоммунизацию» на Украине могут только дикари

Москва, 2 февраля. Политолог Армен Гаспарян считает дикой идею провести «креативную декоммунизацию» на Украине. С предложением «преобразить» памятники советской эпохи выступил глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович.

По мнению Дробовича, чтобы такие монументы перестали нести свои «пропагандистские задачи», их нужно переосмыслить. В качестве примера он привел болгарский памятник освободителям, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то в украинских солдат, то в украино-польских солдат.

«То есть место, которое постоянно переозначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним», — пояснил Дробович в интервью местным СМИ.

«Будни дикарей XXI века», — написал в ответ Гаспарян в своем Telegram-канале.

Напомним, большой упор на декоммунизацию делал известный своими антироссийским настроем бывший президент Украины Петр Порошенко. Именно он в 2015 году подписал закон о борьбе в советским наследием. Именно в рамках декоммунизации в стране сносили памятники Ленину и другим советским политическим деятелям. Кропивницкий был переименован в город Кировоград, Комсомольск — в Горишные Плавни, Днепропетровск — в Днепр. В 2017 году занимавший в тот момент пост министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян потребовал изменить названия не только портов Ильичевск, Южный, Октябрьск, Южной и Юго-Западной железных дорог, но и других объектов инфраструктуры.

При этом этот процесс поддерживали далеко не все политики. Так, в частности, бывший член Верховной рады Анна Герман предупреждала, что декоммунизация в конечном итоге может привести к тому, что Украина и вовсе потеряет половину своей территории. По ее мнению, во времена Советского Союза Украине удалось объединить земли, на которых на протяжении многих лет жили украинцы, и это является частью истории, которую нельзя забывать.