Дима Билан похвастался своим особняком перед подписчиками

Москва, 2 февраля. Российский поп-исполнитель Дима Билан провел онлайн-экскурсию по новому особняку для своих поклонников. Трансляция велась в Instagram Stories.

Накануне Билан немного заинтриговал свою публику, опубликовав на своей странице в соцсети снимок, сделанный возле забора.

«Как вы думаете, где я?», — спросил певец у своих фанатов.

В ответ подписчики стали выдвигать свои предположения, причем несколько поклонников угадали, что Билан находится дома.

«Около своего дома», — прокомментировал один из пользователей соцсети.

После этого певец в Instagram Stories похвастался своим домом, продемонстрировав просторную гостиную с массивными окнами. Затем звездный исполнитель показал столовую и кухню, оформленные в бежевых и коричневых тонах. Отмечается, что интерьер дома имеет черты минимализма.

Билан однако не пояснил, когда переедет в новый дом и как часто будет в нем находиться.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что музыкальный продюсер Яна Рудковская признала себя «сценической мамой» Билана. В Telegram знаменитость повздорила с концертным директором Табризом Шахиди, который и дал ей такой «титул».