Вице-президент АТОР Курносов рассказал о плюсах новых правил получения шенгенской визы

Москва, 2 февраля. После введения новых правил шенгенские визы будет проще оформить. Об этом в воскресенье заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

«На первый взгляд, никаких осложнений не видно, кроме удорожания. То, что можно подать за более долгий срок и в электронном виде, это, безусловно, упрощение. Россия тоже идет по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев», — пояснил он телеканалу RT.

По словам Курносова, изменение правил выдачи шенгенской визы затронет многих россиян, поскольку европейское направление одно из самых популярных для туристов из РФ. Самыми посещаемыми являются курорты Турции и Испании. Кроме того, российские путешественники любят отдыхать в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Напомним, что 2 февраля вступили в силу новые правила оформления шенгенской визы. С одной стороны, они значительно упрощают процесс получения «шенгена». Подавать заявки теперь можно электронном виде, причем не за 3, а за 6 месяцев (но не позднее, чем за 15 дней до поездки). В то же время консульский сбор для многих стран заметно вырос. Примечательно, что Россию рост стоимости шенгенской визы не затронет. Как сообщил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить 35 евро. Он подчеркнул, что страны Евросоюза ежегодно посещает множество российских туристов, и Брюссель не хочет сокращать туристический поток повышением цен для россиян.