Попадаются и весьма странные вещи. Например, граффити «17 февраля» — это одна из группировок повстанцев, свергнувших режим Каддафи. И именно эта группировка в дальнейшем способствовала появлению террористов в Бенгази, а сами повстанцы открыто присоединились к захватчикам и вместе с ними терроризировали мирных жителей. Однако никто это граффити не закрашивает. То ли считают, что и о таком тоже стоит помнить, то ли просто арабская лень.