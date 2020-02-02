Пока нельзя сказать, что Бенгази полноценно вернулся к мирной жизни. Да, террористов здесь больше нет, но в городе еще немало следов войны, нужно многое отстроить заново, убрать мусор. Ливийцы занимаются этим постепенно. На некоторых улицах попадаются бригады местных дворников, работают стройки. Сегодня бенгазийцы уже гораздо увереннее смотрят в будущее, они вместе справились с террором, вместе восстанавливают свой город из руин, школы и университеты выпускают молодых специалистов, которые остаются здесь, чтобы помочь родному городу и области восстановиться после ужасной войны. И у них это получается, пусть и не так быстро, по-арабски неторопливо, но всё же. Однажды этот город, эта жемчужина восточной части Ливии, будет окончательно восстановлена и засияет еще ярче, чем на старых, дореволюционных фотографиях.
Автор: Владимир МАЛЯНОВ