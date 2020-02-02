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2 февраля 2019
Бенгази — жемчужина Восточной Ливии
Мирная жизнь и напоминания о войне
В Интернете и соцсетях можно найти фотографии Бенгази до революции 2011 года. Это был воистину процветающий город, с красивыми зданиями, чистыми улицами, много зелени. Увы, сначала революция, потом захват города террористами, долгая война за освобождение — все это сказалось на городе, на его внешнем виде, повлияло на жизни простых бенгазийцев, изменив привычный уклад. Но ливийцы не сдались. Практически уничтоженный войной город постепенно восстает из руин, оживает, возвращается к мирной жизни.
Тибести, центральная улица Бенгази. Здесь расположена одноименная площадь (на ней в последние несколько месяцев проходят митинги против Турции и ПНС), самая известная гостиница, названная так же, как и улица с площадью. А на фото — старый рекламный баннер местного кинотеатра с премьерами фильмов по комиксам Marvel и слева — Беседка Каддафи (точно такая же есть и в Триполи, но там ее подорвали местные банды).
На стенах домов иногда попадаются граффити со времен революции 2011 года. На этом — Каддафи в цепях. Удивительно, но сегодня ливийцы по-разному относятся к личности Муаммара, молодые в основном твердо верят в то, что его режим был диктаторским, а вот люди постарше вспоминают времена его правления с ностальгией и считают, что революция была не нужна.
Плакат на улице Тибести с предупреждением: «Все, кто передвигается пешком или на машинах, скрывая лица под масками, будут остановлены силами безопасности». Это плакат с первых дней после того, как ЛНА освободила Бенгази от террористов.
Ржавеющий БМП-1 на улице Тибести, «живое» напоминание о масштабной операции по освобождению Бенгази от террористов.
А напротив — жилые дома и офисы.
Район Амарат, он же «Сабаат Аляф» («Семь тысяч»). Этот квартал был построен при Каддафи, в уютных домах ровно семь тысяч квартир.
Внутренние дворики так и не довели до ума, сначала пришла революция, а потом… Потом люди просто перестали поддерживать порядок, так что горы мусора тут стали привычным явлением.
Впрочем, можно найти такие ракурсы, когда мусор будет практически незаметен, тогда дворы выглядят очень симпатично.
Через дорогу — строительство новой мечети. Названия у нее еще нет, строят как на деньги из бюджета, так и на пожертвования самих бенгазийцев.
На первых этажах, что выходят на улицу, привычная русскому человеку картина — десятки самых разных магазинчиков, от бытовой химии до автосалонов.
В соседнем квартале есть своя мечеть, а справа от нее — водонапорная башня, обеспечивающая водой весь район.
Улица Хадаик. Тут даже есть следы благоустройства, например, подстриженные деревья и газоны. Справа — баннер с изображением Салеха аль-Абьеди, известного комика и сатирика родом из Бенгази. Он был очень любим и известен среди ливийцев под псевдонимом Басмад Бенгази («улыбка Бенгази»). Во времена захвата города террористами открыто выступал против захватчиков и был ими казнен.
Район Аль Хуммейда. Здесь расположена «Стена памяти», на которой есть как карикатуры на Каддафи (нарисованные еще во времена революции), так и плакаты с солдатами ЛНА, погибшими во время освобождения города от террористов.
И, конечно же, изображения ливийского флага.
Оставленные повстанцами в 2011 году карикатуры.
Попадаются и весьма странные вещи. Например, граффити «17 февраля» — это одна из группировок повстанцев, свергнувших режим Каддафи. И именно эта группировка в дальнейшем способствовала появлению террористов в Бенгази, а сами повстанцы открыто присоединились к захватчикам и вместе с ними терроризировали мирных жителей. Однако никто это граффити не закрашивает. То ли считают, что и о таком тоже стоит помнить, то ли просто арабская лень.
Два брата, которые служили в ЛНА и оба погибли в боях за Бенгази.
Скоростное шоссе, с названием для которого местные жители не стали заморачиваться и назвали просто — Скоростное шоссе. Слева строятся новые жилые дома.
Вид на другую сторону с моста над Скоростным шоссе.
Гостиница «Тибести» на фоне искусственного озера (названного Озеро 23 июня).
Напротив гостиницы строится новый спортивный комплекс. Строек в городе очень много, но не все ведутся активно из-за перебоев с финансированием. Однако нынешние власти (по сути это Генеральный штаб армии) делают все возможное, чтобы восстановить город.
На набережной искусственного озера встречаются подписи местных жителей, аналоги наших «Здесь был Вася».
Рядом с озером — парк. Он тоже назван незамысловато — Парк 23 июня.
В парке есть качели и прочие простенькие аттракционы для детей и подростков.
По вечерам местные жители приходят сюда, чтобы погулять по аллеям, посидеть на газонах и просто отдохнуть.
Днем парк практически пуст, как и находящиеся здесь кафешки. Зато вечером все открывается, можно поесть мороженое, сладкую вату или попить кофе.
Из парка открывается вид на соседний район, где высятся многоэтажки и шпили мечетей.
А это кусочек набережной вокруг озера, тут даже есть пальмы. И снова вид на гостиницу Тибести, которая возвышается над всем районом.
Пока нельзя сказать, что Бенгази полноценно вернулся к мирной жизни. Да, террористов здесь больше нет, но в городе еще немало следов войны, нужно многое отстроить заново, убрать мусор. Ливийцы занимаются этим постепенно. На некоторых улицах попадаются бригады местных дворников, работают стройки. Сегодня бенгазийцы уже гораздо увереннее смотрят в будущее, они вместе справились с террором, вместе восстанавливают свой город из руин, школы и университеты выпускают молодых специалистов, которые остаются здесь, чтобы помочь родному городу и области восстановиться после ужасной войны. И у них это получается, пусть и не так быстро, по-арабски неторопливо, но всё же. Однажды этот город, эта жемчужина восточной части Ливии, будет окончательно восстановлена и засияет еще ярче, чем на старых, дореволюционных фотографиях.

Автор: Владимир МАЛЯНОВ
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