Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

Мельбурн, 2 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австралийским спортсменом Домиником Тимом в финале турнира серии Большого шлема Australian Open.

Игра прошла в Мельбурне. Она продолжалась в течение почти четырех часов и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Интересно, что теннисисты встретились уже в 11-й раз. Серб одержал седьмую победу над австралийцем.

Напомним, в прошлом году Джокович уверенно победил испанского спортсмена Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира​​​.