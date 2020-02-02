Леонков опроверг слухи об «ужасной репутации» советского истребителя МиГ-29

Американский журнал The National Interest решил рассказать своим читателям об «ужасной репутации» первого советского легкого истребителя четвертого поколения МиГ-29 (согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры»). По мнению Себастьяна Роблина, автора посвященной этому самолету статьи, тот отличался наличием на нем «устаревшей электроники, коротким сроком службы и небольшим боевым радиусом». Однако советское министерство обороны (ныне — Минобороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу) и военно-промышленный комплекс (ВПК) страны не могли выпускать истребители сомнительного качества.

В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт и аналитик Алексей Леонков заявил, что МиГ-29 был образцовым для своего времени боевым самолетом.

Он прокомментировал статью Роблина, особенно коснувшись той ее части, где автор утверждает, что советский истребитель потерпел ряд серьезных неудач, в частности, там приводятся примеры войн в бывшей Югославии (1999 год) и в Персидском заливе (2003 год).

«В Персидском заливе вообще была показательная ситуация — у нас тогда как раз были договоренности с индийской стороной о поставке МиГ-29, — вспомнил собеседник ФАН. — Ну и разразилась война в Ираке. Американские летчики начали докладывать, что сбивают наши самолеты десятками. Понятно, что противостоять пропаганде было сложно — но только до той поры, пока мы не предоставили убедительные факты ее лживости. Тогда они придумали складную историю о том, что какой-то хитрый британец продал лидеру Ирака Саддаму Хуссейну «надувные» аналоги МиГ-29, которые летали как бумажные самолетики, и поэтому их было так легко уничтожить».

Что же касается реальных боевых характеристик МиГ-29, продолжил Леонков, то по своим пилотажным качествам он значительно опережал существовавшие на тот момент американские истребители F-15 и F-16.

«В небе Югославии наши самолеты действительно воевали, — сказал эксперт. — И сбивать их было достаточно сложно. Хотя, подчеркну, в этом вопросе не техника, а летчик показывает свое мастерство. Более того, появление МиГ-29 на югославском театре военных действий привело к тому, что американцам пришлось для нанесения ударов пользоваться не авиацией, а крылатыми ракетами».

Собеседник ФАН вспомнил еще одну историю, касающуюся МиГ-29 и снимающую весь возводимый на советский истребитель журналом The National Interest поклеп.

«Однажды экземпляры МиГ-29 попали на секретную базу США «Тонопа», где американские летчики тестировали их пилотажные качества и, по слухам, даже остались очень ими довольны. Настолько маневренными в воздухе и легкими в управлении показались им наши истребители», — рассказал Леонков.

Он также прокомментировал упомянутый в той же статье Себастьяна Роблина МиГ-35, который, по словам американского журналиста, призван «вернуть МиГу видное место в военной авиации». Новый легкий истребитель — это чудо современного авиапрома и гордость российского министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу.

«Говорят, что МиГ-35 — это «глубокая модернизация» самолета МиГ-29, — сказал военный эксперт. — Это самолет поколения «4++», и он может выполнять такие же задачи, как и многоцелевой истребитель Су-35. Боевой радиус у него, конечно, поменьше, но нельзя забывать, что этот самолет создавался исключительно для завоевания превосходства в воздухе. МиГ-35 оснащен современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), у него, по сравнению с МиГ-29, увеличилось количество подвесок, а полезная нагрузка, которую он может брать (включая боекомплект), увеличилась аж на две тонны. Кроме того, самолет полностью «цифровой».

По словам Леонкова, новый легкий истребитель успешно прошел все государственные тесты, включая испытания боевой техники, а летчики, которые их проводили, получили государственные награды. Более того, в плане маневренности МиГ-35 является достойным конкурентом французскому истребителю Rafale, который черпает свои удивительные пилотажные характеристики из наличия в его конструкции великого множества композитных материалов.