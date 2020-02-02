35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец подтвердила, что ждет первенца

Москва, 2 февраля. Звезда юмористического телешоу Comedy Club Марина Кравец подтвердила свою беременность. Об этом знаменитость написала в своем Instagram.

О положении артистки стало известно после того, как актер Михаил Башкатов выложил видео в Instagram, в котором он вместе с Кравец ведет корпоративный вечер.

Подписчики заметили на кадрах округлившийся живот юмористки, который не смогло скрыть белое платье свободного покроя с завышенной талией.

Спустя непродолжительное время актриса подтвердила домыслы поклонников, прозрачно намекнув на свое положение.

«Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас», — написала Кравец в Instagram.

К записи прикреплено видео, на котором телезвезда держит в руках глобус.

«P.S.: нет, мы с мужем ждем не глобус. Глобус у нас уже есть», — пояснила она, после чего смысл ее слов становится окончательно понятным.

Будущий ребенок будет первым для знаменитости, которая с 2013 года состоит в браке со сценаристом и продюсером Аркадием Водаховым.

Поклонники уже поздравили Кравец с предстоящим рождением ребенка, отметив, что она «интересно преподнесла» новость.