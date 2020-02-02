Киев переквалифицирует тысячи русскоязычных учителей в строителей и разнорабочих

В рамках новой образовательной реформы, в результате которой уже с 1 сентября 2020 года в стране будут закрыты русскоязычные школы, Кабинет министров Украины приступил к реализации программы получения педагогами так называемых «дополнительных» специализаций и даже специальностей. Согласно новому плану, в течение ближайшего полугода учителя, ранее преподававшие свои предметы по-русски, будут обязаны полностью овладеть «мовой» и «заслужить» сертификат на право осуществления педагогической деятельности исключительно на украинском языке. Тех, кто не пожелает или не сможет пройти необходимую аттестацию, ждет либо увольнение, либо обучение востребованным профессиям по линии центров занятости. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Комментируя основные пункты правительственного плана, министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что переход школ, гимназий и профтехучилищ исключительно на украинский язык преподавания в очередной раз продемонстрирует международному сообществу намерение официального Киева «защищать украинские национальные и государственные ценности». На вопрос, не создаст ли нововведение дополнительные проблемы для старшеклассников (в настоящее время учебные пособия не содержат качественного перевода математических, физических и химических терминов. — Прим. ФАН), министр ответила буквально следующее: «Будет определенный адаптационный период. Я уверена, дети быстро освоят украинские названия». И добавила, что в данном конкретном случае намного важнее подготовить к изменениям самих учителей, чтобы те «были готовы преподавать на государственном языке и подтянули собственную терминологию». «Этим мы будем заниматься на курсах повышения квалификации», — сказала Новосад.

Педагогов на соответствующие курсы отправляют в принудительном порядке.

«Меня просто поставили перед фактом: или я прохожу переаттестацию, или пишу заявление «по собственному желанию», — говорит в беседе с корреспондентом ФАН учительница химии средней школы в Житомирской области Людмила Васильевна. — Поверьте, за столь короткий срок мне, преподавателю с тридцатилетним стажем, невозможно «перестроиться на мову» и дать, например, характеристики гомологического ряда метана или описать реакцию водорода с оксидом ртути. Я, конечно, буду стараться — до пенсии осталось пять лет, — но мои уроки явно превратятся в цирк».

Несколько иное настроение у черниговского преподавателя русского языка и литературы Валерия Всеволодовича С. После того, как его предмет «сократили за ненадобностью», ему предложили стать учителем украинского. Получив на это категорический отказ, школьный директор уволил С., выписав ему направление на биржу труда.

«Я пришел в центр занятости, где мне сказали, что я могу рассчитывать на пособие лишь в том случае, если получу новую профессию, — жалуется уже немолодой педагог. — И предложили на выбор специальности строителя-каменщика или сварщика. Я с почтением отношусь ко всем профессиям, но работать на стройке не готов ни физически, ни морально».

Сотрудники министерства социальной политики (МСП) уверяют, что «ничего трагического» в подобной практике нет. Дескать, в настоящее время на Украине действительно ощущается резкая нехватка представителей рабочих специальностей, и эту нишу вполне могли бы заполнить «уволенные учителя расформированных русскоязычных школ». На основе конфиденциальности один из чиновников МСП заявил ФАН, что, направляя «бывших учителей» на указанные курсы, государство «проявляет о них исключительную заботу».

«Что поделаешь, если ни русский язык, ни русская культура нам больше не нужны? Пусть эти педагоги послужат новой Украине если не своими мозгами, то хотя бы своими руками».

Кстати, в одном из киевских центров занятости корреспонденту ФАН сообщили, что их структура готова обучить и трудоустроить по всей Украине до трех тысяч подобных соискателей, если таковые, конечно, найдутся. В качестве подтверждения своих слов сотрудница центра показала письмо педагога-историка из Киевской области, в котором автор благодарил биржу труда за получение им должности разнорабочего в столичном супермаркете.

«Я по-прежнему общаюсь с людьми и не чувствую себя отработанным материалом», — писал он.

Впрочем, между строк читалось совершенно обратное.