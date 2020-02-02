Названы дата и место возможных переговоров Россия — НАТО

Баку, 2 февраля. Начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс встретятся в Баку на следующей неделе.

По словам источника РИА Новости, переговоры пройдут 6–7 февраля, а Баку является традиционным местом встречи.

«О повестке знают только стороны», — добавил собеседник агентства.

В последний раз переговоры сторон прошли 26 ноября 2019 года. Их участниками со стороны России был Герасимов, а со стороны НАТО — главный маршал авиации Стюарт Пич. Тогда они обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ–НАТО, положение дел в кризисных регионах, а также вероятность возобновления взаимодействия военных экспертов РФ и альянса.

Отношения России и Североатлантической организации находятся в не самой простой стадии. НАТО продолжает расширяться, перебрасывая свой контингент в Европу и оправдывает такие действия мнимой российской угрозой. Приближение военных и вооружения к границам РФ естественно вызывает опасение со стороны РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг периодически делает противоречивые высказывания в отношении России. Только в ноябре минувшего года он успел заявить, что никакой угрозы со стороны Москвы нет, а затем назвал Россию главной угрозой для альянса. В декабре он назвал Россию «стратегическим вызовом» НАТО, а 21 января пообещал, что новые беспилотники могут заглянуть вглубь РФ.

По мнению президента России Владимира Путина, у НАТО устаревшие стереотипы мышления. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, и теперь продолжает существовать, хотя Советский Союз давно распался.