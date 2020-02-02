Песков заявил, что Путин чувствует себя как рыба в воде в условиях высокого темпа событий

Москва, 2 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин чувствует себя как рыба в воде в обстановке высокой интенсивности международных и внутрироссийских событий.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков подчеркнул: Путин неоднократно говорил о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной.

«Он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде», — подчеркнул представитель Кремля.

Он назвал скорость принятия тех или иных решений «признаком современных международных дел, международной политики, конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах».

Песков также прокомментировал вопрос трудоустройства бывших членов правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Представитель Кремля пояснил, что все члены предыдущего состава Кабинета министров РФ уже устроены на работу.

Напомним, после послания Путина к Федеральному собранию 15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Премьер-министром по стал уже бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Новый состав правительства был сформирован 21 января.