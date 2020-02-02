Марокко получило израильские беспилотники для борьбы с боевиками в Западной Сахаре

Рабат, 2 февраля. Власти Марокко получили от Израиля три разведывательных беспилотника для борьбы с боевиками в Западной Сахаре. Об этом в воскресенье сообщил французский сайт Intelligence Online.

Три БПЛА Heron израильской компании IAI были доставлены в Марокко еще 26 января, однако известно об этом стало только теперь. Поставка осуществлялась в рамках военного соглашения на 48 млн долларов, которое ранее было подписано между двумя странами.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, Марокко и Израиль имеют давнюю историю военного и разведывательного сотрудничества. Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен Дор накануне призвал расширить торговые связи между двумя государствами.

IAI Heron — разведывательный беспилотник, который является одним из самых продаваемых израильских дронов. Он приспособлен к длительным полетам на большой высоте и может отслеживать одновременно шесть целей. Heron может как осуществлять наблюдение, так и давать цели для истребителей, вертолетов и наземных ракетных установок. На сегодняшний день этот беспилотник стоит на вооружении Австралии, Бразилии, Индии, Канады, Сингапура, США, Турции, Франции, Мексики, Эквадора и самого Израиля.