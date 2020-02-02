Растрепанную Брежневу в объемном пуховике сравнили с «бомжом»

Москва, 2 февраля. Известную российскую певицу Веру Брежневу высмеяли за ее новый образ в серой одежде, сравнив ее с «бомжом».

Брежнева опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram снимок, на котором она позируют в сером трико и объемном пуховике. Примечательно, что волосы у певицы не уложены, на это и обратили внимание многие пользователи Сети.

«Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года, чтобы было тепло. Функциональной, теплой да еще и стильной одежды немного. Но в Киеве, и в Питере я нашла», — написала Брежнева под фотографией.

Повседневный образ Брежневой подписчики не оценили, сравнив его с «бомжом с теплотрассы».

«Как бомж с теплотрассы, модно для села», — иронично написала korobkina3709.

«Женщину из деревни можно вывести, но деревню из женщины — никогда», — поддержала irinazhorzh.

«Да, действительно, выглядит жутковато», — заметила na_talia2142.

«Мода — от бомжей не отличишь», — съязвила kolbnady1980.

Но многие фолловеры назвали образ Веры Брежневой по-настоящему модным и интересным.

«Увы, мода нынче диктует бичевато-растрепанный стиль. Все пялят на себя эти оверсайзы, что совершенно не женственно, конечно.. Но Вера красивая хоть в чем», — заметила irk_realtor.

«Круто и стильно! Круто! Шикарный лук! Идеально!» — осыпали певицу комплиментами подписчики.

Ранее Брежнева удивила публику своим появлением на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» в необычном наряде. Знаменитость приехала на мероприятие в роскошном длинном платье черного цвета. Экстравагантность наряду добавлял яркий макияж, в частности красная помада.