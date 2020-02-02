Песков сообщил о трудоустройстве всех членов предыдущего состава кабмина

Москва, 2 февраля. Все члены предыдущего состава Кабинета министров РФ уже трудоустроены, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с экс-министрами, поблагодарив их за работу. Глава государства отметил множество сложностей, с которыми столкнулось бывшее правительство. По его мнению, кабмин, возглавляемый Дмитрием Медведевым, работал в непростых условиях. Национальный лидер также заявил, что предыдущий состав правительства сделал немало важных вещей, несмотря на то, что задачи не выполнены на 100 процентов.

«Уже все трудоустроены», — сообщил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», комментируя дальнейшую карьеру экс-министров.

Напомним, после ежегодного послания президента Федеральному собранию председатель правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина.

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