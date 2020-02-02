Россия внесла коронавирусную инфекцию в перечень наиболее опасных заболеваний

Москва, 2 февраля. Правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию в список заболеваний, которые представляют повышенную опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

«Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. На сегодняшний день в Китае насчитывается около 15 тыс. инфицированных, 300 человек погибли. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и США. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Приморском крае на границе с Китаем введен режим чрезвычайной ситуации. В этих районах открываются изоляционные пункты для временного содержания иностранцев с видом на жительство, прибывающих из Китая. Ранее карантинные помещения были развернуты в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах. Отметим, что специалисты пока не смогли разработать действенную вакцину против заразы, хотя китайские вирусологи полагают, что эффективные против атипичной пневмонии можно использовать в борьбе против нового коронавируса 2019-nCoV.