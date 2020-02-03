«Они приносили нам смерть»: жительница Маарет-ан-Нумана рассказала о соседстве с боевиками

Дамаск, 3 февраля. Жительница Сирии Ума Халед рассказала в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о бесчинствах боевиков незаконных вооруженных формирований во время оккупации города Маарет-ан-Нуман.

Город находился под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), однако для пожилой сирийки нет разницы в том, как называть боевиков. Для нее они — ИГИЛ1 (запрещенное в России «Исламское государство»1).

По ее словам, террористы всячески мучили мирных сирийцев, не давая им выйти в безопасные районы по гуманитарному коридору. Они угрожали убить их, если хоть кто-нибудь попытается покинуть оккупированную территорию.

«Они просто достали нас. На нас падали бомбы. ИГ1 тоже нас достали. Мы хотели прийти сюда, но они нам не давали. Мы им говорили, что у нас нет детей, но нет, они нас не отпускал», — пожаловалась женщина.

Она также добавила, что боевики оставили их без еды и питьевой воды, они украли электрический трансформатор, оставив весь город без тепла и энергии.

«У нас был сосед, у которого был небольшой генератор электричества, чтобы он раздавал его соседям, добывал воду из колодца и приносил ее нам», — поделилась Халед, — Боевики в свою очередь приносили газ и мазут, относительно дешево было, но жить все равно было трудно. Они вели постоянные минометные обстрелы, из-за них город постоянно бомбили. Они приносили нам смерть».

Женщина также выразила радость в связи с недавним освобождением города, которое позволило ей вернуть жизнь в прежнее русло. В данный момент Халед и ее семья пытаются восстановить свой дом и найти работу.

Напомним, что несколько дней назад сирийский город Маарет-ан-Нуман был освобожден от террористических группировок впервые с 2012 года. В данный момент инженерные подразделения сирийской правительственной армии прочесывают окрестности и здания освобожденного города Маарет ан-Нуман с целью обезопасить его от мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могли остаться от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.