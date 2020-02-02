Сирия, 2 февраля. Сирийская армия освободила три поселка на юге Идлиба. В Ракке неизвестные сожгли автомобиль сил внутренней безопасности курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили еще три поселка на юге Идлиба блих города Серакиб и ведут огонь по линиям обороны боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»:на юге Идлиба теряет еще три поселка

Курдские вооруженные формирования: провели рейд в Хасаке, насильно завербовав несколько человек, в Ракке проводят обыски в домах у местных после поджога автомобиля одного из членов SDF.

«Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир»: подорвала несколько едениц боевой техники САА на юге Алеппо.

Провинция Алеппо

На западе провинции продолжает работу авиация ВВС Сирии. Как сообщает новостное агентство Step News, в предместьях Атариб с вертолетов были сброшены бомбы на укрепления джихадистов и склады боеприпасов.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что в результате обстрела позиций правительственной армии в районе поселка Халса на юге провинции им удалось повредить несколько единиц боевой техники и ранить нескольких военнослужащих. Пока что сообщения джихадистов не подтверждены официальными СМИ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб отмечаются интенсификации боевых вылетов ВВС Сирии в ответ на провокации со стороны радикалов. Как передает агентство Step News, в районе поселков Аль-Бар, Кафр-Бетих, Дадих и Зейтун вертолеты сбрасывали бомбы на укрытия и места скопления боевиков. Позднее источник сообщил, что под контроль сирийской армии перешли Дадих, Зейтун и Кафр-Бетих, отряды джихадистов покинули поселки и собираются в окрестностях города Серакиб, который пока что находится в оккупации джихадистиских бандформирований.

Как передает агентство Baladi Network, подразделения армии открыли огонь из артиллерии по линиям обороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселков Хиш и Кафр-Набель.

Провинция Ракка

Как передает агентство Alk Habour, волнения отмечаются в подконтрольном курдским боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF) поселке Аль-Карама, где неизвестные сожгли автомобиль. Как передает источник, машина принадлежала члену сил так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Пострадавших среди населения или курдских радикалов не зафиксировано. Поджог спровоцировкал серию рейдов курдских боевиков в поселке.

Провинция Хасака

В административном центре провинции городе Хасака курдские боевики совершили еще один рейд в центре города и заключили под стражу несколько молодых людей и принудительно направили их в учебно-тренировочные лагеря «Отрядов национальной самообороны» (YPG), как передает агентство Euphrates Post. Напомним, сутками ранее пресс-центре «Демократических сил» заявил, что ряды отрядов самообороны пополнили 150 новобранцев, которые прошли ускоренный курс обучения. Однако далеко не все юноши и девушки вступили в SDF добровольно, курдские радикалы ввели на всей территории своей оккупации налог в размере шести тысяч долларов за попытку уклониться от службы в YPG. Для многих жителей данная сумма является неподъемной.