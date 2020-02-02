Песков заявил, что «сделка века» Трампа противоречит резолюции ООН

Москва, 2 февраля. Предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, который он сам назвал «сделкой века», противоречит резолюции Совбеза ООН. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный представитель Кремля также усомнился в жизнеспособности плана американского президента. Он обратил внимание на то, что сами палестинцы уже заявили о своем несогласии со «сделкой века». Их позицию поддержал ряд арабских государств, передает «Газета.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация разработала план по урегулированию арабо-израильского конфликта. Палестине Вашингтон предлагает вдвое увеличить территории и оказать помощь в создании собственного государства. Израилю же, по плану Трампа, должен отойти весь Иерусалим со всеми его святынями.

По словам востоковеда Бориса Долгова, «сделка века» Трампа выгодна только Израилю. Да, Палестина увеличит территории, но их все равно будет меньше, чем раньше. Кроме того, Палестина лишится выхода к побережью Средиземного моря, Мертвого моря и берегу реки Иордан, а ее столицей станет не восточный Иерусалим, а всего лишь предместье древнего города Абу-Дисе.