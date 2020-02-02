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Неймар получил желтую карточку за «унизительный» финт в матче с «Монпелье»

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Неймар получил желтую карточку за «унизительный» финт в матче с «Монпелье»

Париж, 2 февраля. Форвард сборной Бразилии и клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил желтую карточку за использование унизительного финта в матче национального чемпионата с «Монпелье». Об этом сообщает в воскресенье портал Esporte Interativo.

В первом тайме бразильский нападающий оказался возле углового флажка в окружении двух соперников. 27-летний бразилец подбросил мяч над собой, чтобы обойти оппонентов и продолжить атаку, но мяч ушел в аут. Главный арбитр матча посчитал, что форвард повел себя неспортивно и показал ему «горчичник».

«Неймару не нужно издеваться над соперниками, даже если он выдающийся игрок», — заявил тренер парижан Томас Тухель во время пресс-конференции по окончании встречи.

Напомним, парижане разгромили «Монпелье» со счетом 5:0, а Неймар записал в свой актив голевую передачу. На счету бразильского форварда 13 голов и шесть результативных передач в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Франции.

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Источник: Esporte Interativo
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