Неймар получил желтую карточку за «унизительный» финт в матче с «Монпелье»

Париж, 2 февраля. Форвард сборной Бразилии и клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил желтую карточку за использование унизительного финта в матче национального чемпионата с «Монпелье». Об этом сообщает в воскресенье портал Esporte Interativo.

В первом тайме бразильский нападающий оказался возле углового флажка в окружении двух соперников. 27-летний бразилец подбросил мяч над собой, чтобы обойти оппонентов и продолжить атаку, но мяч ушел в аут. Главный арбитр матча посчитал, что форвард повел себя неспортивно и показал ему «горчичник».

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” ???????????????????????????????? pic.twitter.com/l5AdmVCgp1