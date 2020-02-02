Неймар получил желтую карточку за «унизительный» финт в матче с «Монпелье»

Париж, 2 февраля. Форвард сборной Бразилии и клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил желтую карточку за использование унизительного финта в матче национального чемпионата с «Монпелье». Об этом сообщает в воскресенье портал Esporte Interativo.

В первом тайме бразильский нападающий оказался возле углового флажка в окружении двух соперников. 27-летний бразилец подбросил мяч над собой, чтобы обойти оппонентов и продолжить атаку, но мяч ушел в аут. Главный арбитр матча посчитал, что форвард повел себя неспортивно и показал ему «горчичник».

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” ???????????????????????????????? pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Seleção Brasil ???????? (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020

«Неймару не нужно издеваться над соперниками, даже если он выдающийся игрок», — заявил тренер парижан Томас Тухель во время пресс-конференции по окончании встречи.

Напомним, парижане разгромили «Монпелье» со счетом 5:0, а Неймар записал в свой актив голевую передачу. На счету бразильского форварда 13 голов и шесть результативных передач в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Франции.