Модернизированный Ту-160М впервые протестировали на казанском аэродроме

Казань, 2 февраля. Усовершенствованный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет. Об этом заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе компании «Туполев».

По имеющимся данным, 2 февраля 2020 года на казанском аэродроме имени Горбунова состоялся первый полет ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, построенного на платформе строевого Ту-160. Уточняется, что самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Анри Наскидянца.

Полет осуществлялся на высоте 1,5 километра и длился чуть более получаса. В пресс-службе добавили, что во время полета были выполнены необходимые проверки усовершенствованных систем и оборудования.

«По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», — подчеркнули в компании.

Итогом модернизации стало существенное увеличение суммарной эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.