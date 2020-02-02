Режим ЧС введен в двух районах Приморья из-за коронавируса

Владивосток, 2 февраля. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух приграничных с Китаем районах Приморского края. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает региональное правительство.

Отмечается, что в этих районах открываются изоляционные пункты для временного содержания иностранцев с видом на жительство, прибывающих из Китая. Ранее карантинные помещения были развернуты в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах.

«Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00 (04.00 мск)», — цитируются слова главы Октябрьского района Александра Камленока в сообщении.

В Хасанском районе особый режим был введен решением местной комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

«2 февраля в 18.00 (11.00 мск) в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета», — отметил глава Хасанского района Иван Степанов.

Ранее режим ЧС ввели в поселке Забайкальск Забайкальского края, который расположен в непосредственной близости от границы с Китаем. Власти региона в превентивных целях объявили режим повышенной готовности, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К настоящему моменту жертвами эпидемии стали более 300 человек.