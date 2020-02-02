В Минздраве РФ отреагировали на сообщения о жалобах пациента с коронавирусом в Чите

Москва, 2 февраля. Министерство здравоохранения России распорядилось проверить условия оказания медицинской помощи в читинской инфекционной больнице после поступления жалобы от гражданина КНР с коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай.

«В связи с поступлением жалобы министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице», — следует из сообщения.

Салагай напомнил о том, что каждый пациент имеет право на получение полных данных о состоянии своего здоровья, итогах обследования и лечения.

Ранее портал «Чита.ру» сообщил, что китаец, у которого диагностировали коронавирус, пожаловался на читинскую поликлинику, поскольку доктора «работают мало».

Напомним, о двух первых в России случаях зафиксированного коронавируса из КНР сообщила вице-премьер Кабмина РФ Татьяна Голикова. Заболевших обнаружили в Забайкалье и Томской области. По сведениям Роспотребнадзора, они уже идут на поправку.

Пекин в конце ушедшего года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики и другие эксперты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день из-за вспышки нового заболевания скончались более 300 человек.