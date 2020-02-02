Кириенко назвал поправки в конституцию свидетельством преодоления экономического кризиса

Москва, 2 февраля. Внесение в Конституцию РФ социальных гарантий правительства перед гражданами свидетельствует о том, что страна смогла благополучно преодолеть экономический кризис. Об этом в воскресенье заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

«Страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия, для того чтобы обеспечить гарантии для людей», — отметил он, выступая в передаче «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК.

Он обратил внимание на то, что российские власти потратили много времени, чтобы создать условия для закрепления в конституции социальных обязательств. Именно поэтому предложение президента прозвучало именно сейчас, а не пять лет назад.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором инициировал внесение поправок в конституцию. Глава государства предложил закрепить в основном законе страны обязательство правительства ежегодно индексировать пенсию, увеличить размер и число получателей материнского капитала, а также поставил вопрос об административной реформе. Речь идет об изменении баланса власти в сторону увеличения роли законодательного органа.

Была создана специальная рабочая группа, в задачи которой входит обсуждение и подготовка к внесению поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля.