В Белом доме рассказали, как США «подстраивали» «сделку века» под Израиль

Вашингтон, 2 февраля. Вашингтон «подстраивал» свою «сделку века» под политическую ситуацию в Израиле, потому что прекрасно осознавал, что поддержки от Палестины ему не видать. Об этом на условиях анонимности рассказали СМИ чиновники администрации президента США Дональда Трампа.

По словам источников американского издания The Wall Street Journal, авторы плана брали во внимание грядущие в Израиле выборы в Кнессет. Они станут уже третьими за 11 месяцев и должны пройти 2 марта.

Как отмечает WSJ, именно самороспуск парламента Израиля вынудил Штаты ускорить оглашение «сделки века», хотя изначально план собирались обнародовать уже после выборов и обязательным условием для этого должна была быть поддержка «сделки» со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и его главного оппонента на выборах Бени Ганца. По словам источников газеты, из-за того, что все пошло иначе, Трампу пришлось подписать «сделку» в самолете во время возвращения в Штаты из Давоса.

Напомним, в минувший вторник, 28 января, Трамп раскрыл подробности «сделки века», заявив, что она выгодна как израильтянам, так и палестинцам. Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, а Палестина сможет в два раза увеличить территорию. Трамп утверждает, что Нетаньяху уже согласился с предложенным планом. При этом, по мнению экспертов, «сделка века» может оставить палестинцев без собственного государства.

Кроме того, на фоне агрессивной политики США на Ближнем Востоке сложно поверить в то, что Белый дом действительно заинтересован в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Пока любое вмешательство Штатов в дела ближневосточного региона лишь усугубляет ситуацию. Так, в ночь на 3 января США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Провокация Вашингтона привела к тому, что на Ближнем Востоке стали все чаще звучать призывы «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный американским военным, находившимся на базе в заливе Гуантанамо)