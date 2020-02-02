Гудковы «разжигали» мусорные протесты в Подмосковье с целью выгодной продажи своих земель

Москва, 2 февраля. Сотрудники подмосковной полиции в ходе проверки 30 января обнаружили незаконные производства на территории мусоросортировочного комплекса в Коломне на Окском проспекте, которое эксплуатирует МУП «Спецавтохозяйство». Предприятие арендовало его у собственника — местного предпринимателя и краеведа Коломны Михаила Амосова.

Полиция заподозрила, что МУП «Спецавтохозяйство» действует без лицензии, но оказалось, что в техническом помещении ТКО действовали две нелегальные конторы, сообщает «Московская газета».

По данным издания, на одной из них паковали элитный чай сомнительного происхождения для компании самого Амосова. ООО «Чайная коллекция» он владеет в течение 13 лет. Указывается, что в другом цеху располагалось багетное производство. Хозяина источники газеты не называют, но не исключают, что цех работает в интересах Вячеслава Егорова, который был весьма активен на митингах, требующих остановить возведение мусоросжигающего завода, пишет «Политика сегодня».

Издание ссылается на источники, которые утверждают, что Амосов перечислял Егорову пожертвования, пока активист находился под домашним арестом — в настоящее время версия проверяется. Сообщество «Воскресенское время» в социальной сети «ВКонтакте» напоминает, что Егоров принимал участие и в перекрытии трассы в поселке Первомайский, которое поддержало семейство Гудковых.

Геннадий и Дмитрий Гудков — так называемые оппозиционные деятели, которые отметились в экологических протестах из-за строительства предприятия. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что они боялись потерять прибыль от мусорного полигона «Воловичи», который контролировали благодаря своим людям в районной администрации. По информации Telegram-канала «Кремлевская прачка», семья Гудковых пыталась за большие деньги продать по частям находящийся в ее владении земельный участок в населенном пунктов Никульское. Однако из-за планов по строительству мусороперерабатывающего завода отец и сын принялись раскачивать лодку протеста против предстоящих работ.

В настоящее время Гудковы никак не прокомментировали эту историю.