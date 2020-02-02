Вехов заявил, что Facebook продолжит собирать информацию для спецслужб США

Москва, 2 февраля. Американская социальная сеть Facebook продолжит собирать информацию для спецслужб США. Об этом заявил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Ранее глава корпорации Facebook Марк Цукерберг проинформировал о новом подходе работы социальной сети, который, с его точки зрения, разозлит многих людей. Также он указал на то, что компания намеревается отстаивать принципы свободы слова.

Российский ученый-криминалист, заслуженный деятель науки и образования РАЕ, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов усомнился в искренности Цукерберга. Своей точкой зрения он поделился в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Вехов подчеркнул, что никаких изменений в Facebook не будет. По его словам, необходимо понимать, что корпорация представляет собой целую компьютерную систему, которая «на программно-технологическом уровне представляет собой средство сбора информации, персональных данных и данных иного профиля».

Собеседник издания объяснил, что корпорация Facebook находится под контролем американских спецслужб и влиятельных американцев, среди которых и Джордж Сорос. Таким образом, американцы используют Facebook как инструмент информационной войны против стран с независимой политикой, в том числе против России.

«Изначально, на определенном этапе создания, руку к этой сети приложили [американские] спецслужбы. Конкретно, это было сделано через Фонд Сороса, Агентство национальной безопасности (АНБ США) и разведывательные подразделения Соединенных Штатов», — резюмировал Вехов, обратив особое внимание на то, что «все эти ведомства получали и продолжают получать необходимую им служебную информацию для принятия соответствующих решений».

Юрист Виталий Серуканов призвал россиян отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook. По его словам, «американские соцсети даже не ссылаются на соответствующие правовые акты, а просто блокируют аккаунты, выполняя политическую волю Госдепа».